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بالفيديو| الزمالك يتخطى الإنتاج بالكأس ويضرب موعدًا مع الإسماعيلي في نصف النهائي

منذ 25 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
بالفيديو| الزمالك يتخطى الإنتاج بالكأس ويضرب موعدًا مع الإسماعيلي في نصف النهائي

الزمالك

تأهل فريق نادي الزمالك للدور نصف نهائي كأس مصر، بعد عبور عقبة الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت اليوم ضمن منافسات ربع النهائي.

وتقدم أحمد شديد قناوي للإنتاج الحربي، في الدقيقة 4 من زمن اللقاء، بينما رد محمود علاء بهدف التعادل للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة54 وأضاف محمد عنتر  الهدف الثاني في الدقيقة 89 ثم سجل طارق حامد الهدف الثالث وقتل اللقاء في الدقيقة الـ91.

وأشهر حكم اللقاء محمود عاشور الكارت الأحمر لأحمد شرويدة لاعب الإنتاج الحربي في الدقائق الأخيرة للمباراة، بالإضافة لزميله سيد الشبراوي بسبب الاعتراضات الغير لائقة.

وأهدر لاعبو الزمالك أكثر من هدف محقق على مدار اللقاء، على رأسهم كاسونجو وباسم مرسي، بينما اكتفى الإنتاج الحربي بالمرتدات ونجح في تسجيل هدف، وأضاع أكثر من فرصة خطيرة خاصة تسديدة إيزي إيمكا في الدقيقة 72.

وبذلك يتأهل الزمالك لنصف النهائي لملاقاة فريق الإسماعيلي في السابع من مايو الجاري على ملعب برج العرب.

   

   

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