لقطة اليوم| صلاح خارج الخدمة أمام روما.. «أبعدوه عن الأزمات»

على غير العادة هذا الموسم، توقف محمد صلاح الليلة، عن التألق سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف في لقاء روما الإيطالي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم واحدة من أروع مبارياته هذا الموسم في الذهاب أمام نفس الفريق وسجل هدفين وصنع مثلهما، رغم التأهل للمباراة النهائية بمجموع اللقائين بعد الفوز ذهابا 5-2، والخسارة إيابا 4-2.

وانشغل محمد صلاح بأزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة والمتعلقة بأزمة الرعاية، خاصة بعدما تفجرت بين وكيله من جانب، ومسؤولي الجبلاية من الجانب الآخر، ورغم ابتعاد اللاعب عن الأزمة في البداية والاكتفاء بمساندة وكيله بإعادة تغريد كلامه عبر حسابه الرسمي إلا أن الأيام الأخيرة شهدت اهتمامًا واضحًا وتحول في موقفه.

خرج «صلاح» بتغريدة مثيرة أشعلت الأجواء قبل 3 أيام من لقاء اليوم قال فيها: " بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا"، وهو أمر دون شك أخرج اللاعب عن تركيزه المعتاد.

وبعد شد وجذب بين الطرفين، وتدخل وزير الرياضة خالد عبدالعزيز بالتنسيق مع وكيل اللاعب تم الإعلان عن إنهاء الأزمة التي شغلت صلاح بشكل كبير وأخذت من اهتمامه خاصة وأن الجماهير بدأت في تفعيل "هاشتاج ادعم صلاح"، ليعلق اللاعب وقتها على الأمر بالقول: "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية".

اليوم ورغم مشاركته في اللقاء كاملا لم يترك صلاح أي بصمة تذكر على المرمى في مشهد قلما تكرر هذا الموسم فهبوط المستوى ربما يحدث في لقاء أو إثنين إلا أنه اختفى اليوم تمامًا رغم تأهل فريقه للمباراة النهائية.

أرقام هزيلة لصلاح في لقاء اليوم وفقا لموقع who scorred المتخصص في الإحصائيات.

على النقيض في لقاء الذهاب أرقام ولا أروع.