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لجنة الكرة بالأهلي تطلب التعاقد مع 6 لاعبين ومدرب أجنبي

منذ 55 دقيقة
كتب: علي سمير وأحمد خالد
لجنة الكرة بالأهلي تطلب التعاقد مع 6 لاعبين ومدرب أجنبي

الأهلي

نقلاً عن العدد الورقي 

عرضت لجنة الكرة بالنادي الأهلي على رئيس القلعة الحمرا محمود الخطيب تدعيم عدد من المراكز، والتعاقد مع 6 لاعبين للموسم الجديد، وطالب «بيبو» بالتعاقد مع صفقات مميزة تشارك بشكل أساسى مع الفريق وأن يكون التدعيم وفقاً لحاجة المراكز التى تعانى من نقص وهى الدفاع فى مركز المساك والظهيران الأيمن والأيسر وقلب الملعب صانع الألعاب والمهاجم الصريح.

وحصل «الخطيب» على تقرير فنى من الجهاز الفنى وقام بالاجتماع مع حسام البدرى، المدير الفنى وسيد عبدالحفيظ فى اجتماع عاصف أبدى فيه غضبه الشديد، وتمسك بعبور الترجى وكمبالا فى الوقت الحالى ورفضت لجنة الكرة الحديث عن كواليس جلستها مع الخطيب حول قرار لإقالة البدرى.

وقال مصدر باللجنة تم مناقشة الأمر لصالح النادى، وسيكون القرار هو دعم الجهاز الفنى فى المباريات المقبلة مع ترشيح عدد من المدربين الأجانب إذا استمرت هذه الأوضاع.

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