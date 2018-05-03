تركي آل الشيخ: أتمني ألا يشارك «صلاح» أمام السعودية في كأس العالم

أكد تركي أل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي و رئيس هيئة الرياضة السعودية، انه يتمني عدم مشاركة محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، ولاعب المنتخب الوطني المصري، في لقاء السعودية في كأس العالم روسيا 2018.

ونشر تركي ال الشيخ تغريده على حسابه الشخصي عل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أحراز صلاح هدف في مرمي البرتغال في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين في زيوريخ بسويسرا، وقال: " لازم يوحشنا قبل كاس العالم".

وقال في تصريحاته إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية بعد سؤال المذيعة عن تغريدته لصلاح على هامش مباراة مصر والسعودية في دور المجموعات بكأس العالم: "عندما يتعلق الأمر بمحمد صلاح، فهو لاعب عربي عظيم، وقد رفع رؤوسنا كعرب".

وأضاف: "أنا من المعجبين به، ولكني أتمني الا يشارك يلعب ضد فريقنا في تلك المباراة".

وأكمل: "أمل بأن لا يكون موجود في تلك المباراة فقط".