لقطة اليوم| الأهلي ينتظر «مفاجأة البافانا» في موقعة برج العرب

"باكا لاعب موهوب وقيده أفريقيا ليس مفاجأة لأنني كنت احتفظ فقط ببعض الأماكن للانتقالات الصيفية وأتمنى له التوفيق في مباراة الغد"، هكذا تحدث حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي مبررًا قيده للاعب منتخب جنوب أفريقيا في القائمة الأفريقية وضمه لقائمة الأحمر في لقاء الترجي غدًا ببرج العرب، بمستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أفريقيا، بعد أن تفاجئ عدد كبير من المشجعين بقرار البدري.

"الوطن سبورت" يستعرض في الموضوع التالي، كيف يستفيد مدرب الأهلي من "باكا" بعد انضمامه لقائمة لقاء الترجي، وما هو التوظيف الأنسب له، والتوقيت المثالي للدفع به في اللقاء من أجل مفاجأة الفريق التونسي.

أرقام باكا

على المستوى الرقمي لم يشارك لاعب منتخب "البافانا بافانا" مع الأهلي منذ انضمامه مطلع الموسم المنصرم، إلا في 13 مباراة، منهم 12 بالدوري وواحدة بالكأس بواقع 628 دقيقة لعب في البطولتين.

وسجل "باكا" هدفًا وحيدًا في الـ13 مباراة، بينما صنع 5 أهدافًا أخرى، وابتعد عن الظهور بالمباريات بسبب الإصابة تارة والرؤية الفنية تارة أخرى.

التوظيف الأنسب

لعب الجنوب أفريقي "باكا" مع الأهلي في مركز الجناح الأيمن باستثناء لقاء إنبي الذي ظهر خلاله على الرواق الأيسر وكان جناح شمال، ويقول علاء إبراهيم مهاجم الأهلي الأسبق لـ"الوطن سبورت": "لابد وأن يشارك "باكا" من بداية المباراة أمام الترجي في مركزه الذي اعتاد اللعب فيه، وهو الجناح الأيمن، وذلك استغلالا لسرعاته الكبيرة في ضرب دفاعات المنافسين، خاصة وأن البطئ بعض الشيئ هي السمة الأبرز لدفاع الفريق التونسي.

وأضاف محمد فارق نجم المارد الأحمر الأسبق لـ"الوطن سبورت": "باكا عنصر مميز وإضافة كبيرة، واعتقد أن البدري محقًا بدرجة كبيرة لاستدعاءه، كما أنه سيكون خير تعويض لغياب جونيور أجايي، بالإضافة لمروان محسن بديلا لأزارو المصاب، في التشكيل الأحمر بلقاء الغد".

وتابع: "باكا يستطيع اللعب في طريقة 4-2-3-1، ولكن نظرًا لغياب عبدالله السعيد أفضل أن يغير البدري من طريقته لتصبح 4-3-3، على أن يتواجد الجنوب أفريقي ضمن الثلاثي الأمامي، وسيضيف كثيرًا نظرًا لسرعاته الكبيرة، ومهاراته العالية".

ويرى سمير كمونة مدافع المارد الأحمر الأسبق، في حديثه لـ"الوطن سبورت" أن "باكا" مزعج للمدافعين بشكل كبير ليس فقط لمهاراته العالية وإنما لذكائه الشديد والتصرف الجيد جدًا عندما تكون الكرة بحوزته، إلى جانب تحركه بدون كرة، والسرعة الكبيرة التي يتميز بها، ينقصه فقط أن يحصل على الفرصة كاملة.

وأكد محمد ناجي جدو مهاجم المقاولون العرب، والأهلي الأسبق، لـ"الوطن سبورت" أن باكا عنصر مبشر جدًا وصغير السن، لكن الأفضل منحه الفرصة أمام الترجي في الشوط الثاني من المباراة وليس من البداية بسبب ابتعاده بشكل كبير عن المباريات في الفترة الأخيرة بخلاف لقاء الأسيوطي في الكأس.

وتابع: "باكا محظوظ للإصابات التي ضربت الخط الأمامي، خاصة أجايي وأزارو، فوجودهما يحرمه بشكل كبير من التواجد بالتشكيل الأساسي، خاصة وأن البدري يعتمد على توليفة معينة لا يغير فيها إلا في الظروف الطارئة، فهو مطالب باستغلال الأمر وتقديم عرض طيب أمام الترجي".