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بالمستندات| ننشر قرار النائب العام بإنهاء عمل اللجنة المالية في الزمالك

منذ 36 دقيقة
كتب: محمد يحيي
بالمستندات| ننشر قرار النائب العام بإنهاء عمل اللجنة المالية في الزمالك

الزمالك

ينشر "الوطن سبورت" بالمستندات قرار  النائب العام بإنهاء عمل اللجنة المالية في نادي الزمالك.

أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قراراً بإنهاء عمل اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 مايو 2018 على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه للنيابة عن كافة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال المدة من 3 مارس الماضى وهو الموعد الذى تسلمت فيه الوزارة خطاباً من النيابة بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك مالياً وحتى تاريخ إنهاء عمل اللجنة.

ومن المقرر أن تقوم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية بعد انتهاء عمل اللجنة والتي تكفل الالتزام بكافة القواعد التي أقرها قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الصادرة عن الوزارة في شهر سبتمبر الماضى.

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