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"صبري رحيل وباكا" يقودان الأهلي أمام الترجي

منذ 47 دقيقة
كتب: أحمد خالد
"صبري رحيل وباكا" يقودان الأهلي أمام الترجي

الأهلي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريق أمام الترجي التونسي، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

الدفاع: صبري رحيل، محمد نجيب، وأيمن أشرف، وأحمد فتحى .

الوسط: وليد سليمان ، حسام عاشور وعمرو السولية ، باكاماني.

الهجوم:ميدو جابر ، مروان محسن .

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