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محاولات الأهلي تتحطم أمام دفاع الترجي في شوط أول سلبي

منذ 43 دقيقة
كتب: أحمد خالد
محاولات الأهلي تتحطم أمام دفاع الترجي في شوط أول سلبي

الأهلي والترجي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين بملعب برج العرب ضمن مستهل مشوارهما بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأهدر الجنوب أفريقي "باكا" أول فرص النادي الأهلي أمام الترجي في الدقيقة 4 من زمن المباراة، في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق التونسي على التحضير من الخلف للأمام ثم إرسال قطرية خلف ظهيري الأحمر.

واعتمد النادي الأهلي  في بداية اللقاء على التحضير في وسط الملعب ثم الكرات الطولية لباكا استغلالا لسرعاته.

كما سيطرت العصبية بشكل كبير على المباراة وحصل وليد سليمان من الأهلي وكوليبالي من الترجي على أول إنذارين في اللقاء بسبب التدخلات العنيفة.

مجددًا يهدر مروان محسن فرصة خطيرة للأهلي بعد تمريرة رائعة من ميدو جابر داخل منطقة الجزاء لكنه يسدد أعلى المرمى بغرابة شديدة في الدقيقة 18، تبعها تسديدة غير منضبطة من وليد سليمان رغم قربه من المرمى.

هدأ اللعب بشكل كبير وسط تحسن في أداء المارد الأحمر والاعتماد الأهلي على الكرات الطولية لباكا وميدو جابر على الأطراف لكن الخطورة لم تترجم بعد على المرمى.

اشتكى عمرو السولية في الدقية 29، من الإصابة في الركبة وخرج من الملعب ثم عاد لاستكمال اللقاء مجددًا، إلا أنه طلب التغيير بعد دقيقتين فقط ولعب على حسابه محمد هاني.

وصل الترجي التونسي لمرمى الأهلي في الدقيقة 39 لكن الشناوي تصدى لطه ياسين الخنسي بشجاعة كبيرة وحول الكرة ضربة ركنية، فيما رد أحمد فتحي بتسديدة قوية مرت فوق عارضة المعز بن شريفية في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين.

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