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الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

أمس PM 10:56
كتب: أحمد خالد
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي والترجي

تعادل فريق النادي الأهلي مع نظيره الترجي سلبيًا في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب اليوم بمستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاع الأهلي فرصة الفوز باللقاء من الشوط الأول بعدما تبارى الجنوب أفريقي باكا ومروان محسن ووليد سليمان في إضاعة الفرصة بسبب قلة التركيز أمام مرمى المعز بن شريفية.

خسر الأهلي لجهود وسط الملعب عمرو السولية للإصابة ولعب على حسابه محمد هاني، ودفع البدري بإسلام محارب وصلاح محسن، بدلا من باكا ووليد سليمان في محاولة لتنشيط الجانب  الهجومي لكن دون جدوى.

وصل الأهلي في الشوط الثاني لمرمى الترجي وسجل هدفًا عن طريق مروان محسن لكنه ألغي بداعي التسلل، وأظهرت الإعادة عدم صحة القرار، فيما لم يظهر للمارد الأحمر خطورة حقيقية على  المرمى رغم السيطرة على مجريات اللعب.

 بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشوارهما في المجموعة الأولى.

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