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البدري: مبسوط من أداء لاعبي الأهلي والتحكيم غير عادل

منذ 46 دقيقة
كتب: أحمد خالد
البدري: مبسوط من أداء لاعبي الأهلي والتحكيم غير عادل

البدري

قال حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي إنه سعيد بأداء لاعبي الفريق في مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الترجي في أولى مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي أقيم ببرج العرب بالإسكندرية.

وأضاف البدري: "تحكيم المباراة غير عادل وفي شيء غريب ونفس الحكم حكملنى هنا، مبسوط من اللاعبين وادينا كويس ولكن الترجي كان بيلتحم وكان عامل بلوك دفاعي".

وتابع: "لا نرضى بالتعادل، وتأخر التبديلات بسبب خوفا من الاصابات، افريقيا مبقتش كورة بس".

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