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لقطة اليوم|  «لعنة بي ان سبورت» تصيب وائل جمعة «المتناقض»

منذ 32 دقيقة
كتب: حسين غريب
لقطة اليوم|  «لعنة بي ان سبورت» تصيب وائل جمعة «المتناقض»

جمعة

واصل وائل جمعة نجم دفاع النادي الأهلي الأسبق تصريحاته المثيرة التي يراها البعض مستفزة بقدر كبير للجماهير الحمراء وذلك خلال تواجده في الاستديو التحليلي بقناة بي ان سبورت، والذي بات بمثابة اللعنة على "الصخرة" رغم عشق الجماهير له، والتاريخ الكبير الذي سطره بقميص الشياطين الحمر والمنتخب الوطني.

موقف محرج

وسقط وائل جمعة في موقف محرج خلال تواجده في الاستديو التحليلي للقاء الأهلي والترجي اليوم بعدما انتقد تصريحات حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر والتي حذر فيها من طاقم تحكيم اللقاء خاصة وأن له سوابق سيئة في مباريات النسخة الماضية قبل المباراة.

 

ووجه "جمعة" لومًا كبيرًا للبدري مطالبًا البدري بالتركيز في اللقاء، إلا أن المباراة حملت أخطاء كثيرة للأهلي أهمها هدفًا لمروان محسن وعرقلة لباكا وغيرها من القرارات التي ساهمت في خسارة الأهلي لنقطتين، الأمر الذي جعل جمعه يعترف بعد انتهاء المباراة بأن الحكم حرم الأحمر من هدف صحيح.

 

 

انتقاد أجايي وأزارو

وجه وائل جمعة أيضًا من قبل انتقادات عدة للنيجيري أجايي مهاجم الفريق الأحمر في مباريات لم يظهر فيها بالشكل المطلوب وهو أمر طبيعي إلا أن ما أثار حفيظة الجماهير بشكل كبير ضد الصخرة هو أن الهجوم جاء ضد النيجيري رغم تألقه مع الفريق الأحمر، كما هو الحال مع المغربي أزارو الذي لم يسلم من انتقادات الصخرة وهو ما أغضب حسام البدري.

ورد حسام البدري في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا على وائل جمعة بعد هجومه الدائم على أزارو، مبديًا تعجبه الشديد من قيام نجم كبير مثل جمعة بالهجوم على لاعب ضمن صفوف الأحمر بدلا من دعمه.

 

الصمت على التجاوز في حق البدري

كما انتقدت الجماهير وائل جمعة بعنف النسخة الماضية بعد صمته على توبيخ المعز بولحية مذيع قنوات بي ان سبورت للمدير الفني للأهلي حسام البدري على خلفية رفضه التسجيل مع القناة القطرية وذلك على خلفية قرارًا من مجلس الإدارة وقتها.

ولم يكن رد جمعة على مذيع بي ان سبورت بسبب تصريحاته تجاه مدرب الأهلي بالقوة التي ينشدها الجمهور من نجم الأهلي ومنتخب مصر، فقط اكتفى بالقول أن الأمر قرار من إدارة النادي وحسب ما أثار حفيظة وغضب الجماهير منه.

 

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