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رئيس الزمالك يرد علي تركي آل الشيخ

منذ 23 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
رئيس الزمالك يرد علي تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك

رد رئيس نادي الزمالك علي تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد اعتذاره عن قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك.

وقال رئيس القلعة البيضاء: "أتفاهم موقف تركي آل الشيخ جيدا، والعلاقات المصرية والسعودية سمن علي عسل ولن يفسدها لاعب أو مدرب".

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