رئيس الزمالك يرد علي تركي آل الشيخ

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تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك
رد رئيس نادي الزمالك علي تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد اعتذاره عن قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك.
وقال رئيس القلعة البيضاء: "أتفاهم موقف تركي آل الشيخ جيدا، والعلاقات المصرية والسعودية سمن علي عسل ولن يفسدها لاعب أو مدرب".
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