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إنبي: الأهلي طلب ضم «أفشة» رسميًا

اليوم PM 06:22
كتب: حسين غريب
إنبي: الأهلي طلب ضم «أفشة» رسميًا

أفشة

قال عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي إن النادي الأهلي أرسل عرضًا رسميًا للحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق محمد مجدي "أفشة".

ويبحث النادي الأهلي عن تعويض رحيل عبدالله السعيد في مركز صناعة اللعب، ويعد "أفشة"، أبرز الخيارات أمام الجهاز الفني للأحمر بقيادة حسام البدري.

وأوضح مدير الكرة بالفريق البترولي إن إدارة النادي ستدرس العرض خلال الأيام المقبلة من أجل الاستقرار على القرار النهائي الذي يخدم مصلحة النادي.

 

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