لقطة اليوم| تركي آل الشيخ يصفع مرتضى للمرة الثانية

مجددًا وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي صفعة جديدة لرئيس لزمالك مرتضى منصور بعدما وضع الأخير في موقف محرج أمام جماهير القلعة البيضاء.

ورغم تصريحات مرتضى منصور في وقت سابق وهجومه على الرئيس الشرفي للأهلي، بل والهجوم على مسؤولي الأهلي أنفسهم بسبب تركي بالقول: "أنا معنديش كفيل"، إلا أنه عرض عليه الرئاسة الشرفية اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالنادي وذلك للمرة الثانية.

وفي 16 مارس الماضي، أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ونجل رئيس النادي عن منح الإدارة البيضاء الرئاسة الشرفية لتركي الشيخ لكن الأخير اعتذر عن قبول الأمر، ليعود "مرتضى" ويعلن الأمر مجددًا أمام وسائل الإعلام اليوم.

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بدوره رد تركي آل الشيخ على دعوة مرتضى ببيان صادم قال فيه: ""يعرب مكتب معالي المستشار، تركي آل الشيخ عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت عن أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل إحترام وتقدير، إلا أن معالي المستشار يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيسا شرفيا له.

وإذ ينتهز المكتب هذه الفرصه ليؤكد باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصريه والعربيه بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج".

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