الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بمشاركة «عمر جابر».. لوس أنجلوس يتعادل إيجابياً أمام دالاس بالدوري الأمريكي

خالد بيومي: أرجو إنصاف تريزيجية إعلاميًا

برشلونة يتفوق محلياً بفضل «ميسي».. وريال مدريد له اليد العليا قارياً مع «رونالدو»

«مصيلحي»: الاتحاد يبحث عن مهاجم أفريقي استعدادًا للموسم الجديد

لقطة اليوم| تركي آل الشيخ يصفع مرتضى للمرة الثانية

أمس PM 11:14
كتب: حسين غريب
لقطة اليوم| تركي آل الشيخ يصفع مرتضى للمرة الثانية

مرتضى

مجددًا وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي صفعة جديدة لرئيس لزمالك مرتضى منصور بعدما وضع الأخير في موقف محرج أمام جماهير القلعة البيضاء.

ورغم تصريحات مرتضى منصور في وقت سابق وهجومه على الرئيس الشرفي للأهلي، بل والهجوم على مسؤولي الأهلي أنفسهم بسبب تركي بالقول: "أنا معنديش كفيل"، إلا أنه عرض عليه الرئاسة الشرفية اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالنادي وذلك للمرة الثانية.

وفي 16 مارس الماضي، أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ونجل رئيس النادي عن منح الإدارة البيضاء الرئاسة الشرفية لتركي الشيخ لكن الأخير اعتذر عن قبول الأمر، ليعود "مرتضى" ويعلن الأمر مجددًا أمام وسائل الإعلام اليوم.

مرتضى يناقض نجله.

 

بدوره رد تركي آل الشيخ على دعوة مرتضى ببيان صادم قال فيه: ""يعرب مكتب معالي المستشار، تركي آل الشيخ عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت عن أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل إحترام وتقدير، إلا أن معالي المستشار يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيسا شرفيا له.

وإذ ينتهز المكتب هذه الفرصه ليؤكد باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصريه والعربيه بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج".

مرتضى يتراجع من جديد بعد رفض تركي آل الشيخ ويلصق الأمر بعباس

أخبار متعلقة

مصدر في الزمالك| لاعبو الفريق لا يرغبوا في حضور مرتضى للمباريات

مصدر في الزمالك| لاعبو الفريق لا يرغبوا في حضور مرتضى للمباريات
مرتضى يكشف تفاصيل عقد جروس

مرتضى يكشف تفاصيل عقد جروس

«هاني العتال»: مذبحة عضويات عزبة «مرتضى» «مش قانونية»

علق هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك علي تهديد رئيس النادي الحالي بشطب عضويات كل من تطاول على النادي في الفترة الماضية وكل من تضامن مع وزير الرياضة ضد القلعة

هاني العتال: مرتضى منصور لا يحترم رجال الدولة

أكد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك أن رئيس النادي الحالي لا يحترم رجال الدولة مثلما يردد بشكل يومي.

أخبار قد تعجبك

الأهلى يكشف حقيقة علاج «أزارو» بالسحر فى المغرب

استطلاع رأى

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • أرسنال

    أرسنال

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليفربول

    ليفربول

  • برشلونة

    برشلونة

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلي يسحب العضوية الشرفية من تركي آل الشيخ في حالة واحدة !

رسميا| الجونة يتعاقد مع حسام البدرى

رئيس الزمالك يرد علي تركي آل الشيخ
الزمالك يجدد التفاوض مع إبراهيم حسن.. والفريق فى معسكر مغلق استعداداً للدراويش