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بالصور| المشير طنطاوي ونجلا مبارك يحضرون عقد قران محمد شوقي غريب

أمس PM 11:41
كتب: أحمد موسى
بالصور| المشير طنطاوي ونجلا مبارك يحضرون عقد قران محمد شوقي غريب

المشير طنطاوي

احتفل محمد شوقي غريب لاعب المقاولون العرب ونجل مدرب منتخب مصر السابق بعقد قرانه قبل قليل بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وشهد حفل الزفاف حضور العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية، حيث تواجد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ونجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك جمال وعلاء مبارك، كما حضر مدرب منتخب مصر الأسبق حسن شحاتة.

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