بالصور| المشير طنطاوي ونجلا مبارك يحضرون عقد قران محمد شوقي غريب

خاص.. جلسة التجمع الخامس تعجل برحيل خالد قمر عن الزمالك

علم " الوطن سبورت" أن خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتمع خلال الساعات القليلة الماضية، مع احد رجال الاعمال المقيمين في السعودية لتوفير