الأهلى يضحى بـ«حمودى ورحيل وتوفيق والشيخ» وشرط وحيد لبيع «أزارو ومعلول وأجايى»

نقلا عن العدد الورقي

كثفت لجنة الكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، وعضوية عبدالعزيز عبدالشافى، المدير الرياضى، وعلاء عبدالصادق، اجتماعاتها من أجل حسم مصير الفريق الأول، وغربلة جميع اللاعبين، وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعى، قبل فوات الأوان والخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وظهور بصمات زيارة «بيبو» على الفريق

ووفقاً لمصدر داخل النادى أكد أن لجنة الكرة، وضعت تصورات للحفاظ على الفريق وتحديداً القوام الأساسى، مشيراً إلى أن اللجنة استقرت على التمسك بالثلاثى الأجنبى، التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى والمغربى وليد أزارو، ومنع رحيلهم خاصة بعد أن ظهر الفريق فى أضعف حالاته بدونهم خلال مباراة الترجى، التى انتهت بالتعادل السلبى، على أن يتم الموافقة فى حالة ضم لاعبين بدلاء لهم فى نفس المركز.

وتابع المصدر: «لجنة الكرة طلبت التقرير النهائى من حسام البدرى، المدير الفنى، حول قوام الفريق واللاعبين الذين لا يحتاج لهم فى الفترة المقبلة، وظهر اسم أحمد حمودى كأحد اللاعبين المرشحين بقوة لمغادرة الأهلى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما يحسم المدير الفنى موقف صبرى رحيل وأكرم توفيق وأحمد الشيخ من الرحيل خلال الساعات الأخيرة، وإن كانت المؤشرات تؤكد اقترابهم من الرحيل أيضاً».

وظهرت بصمات زيارة محمود الخطيب، لتدريبات الفريق ولفندق المعسكر، فى التأثير على مستوى الفريق الأحمر وتطور أدائه خلال لقاء الترجى، حيث نجح الفريق الأحمر رغم كل تلك الغيابات والقرارات التحكيمية غير العادلة -حسبما أكد مسئولو الأهلى- فى تهديد مرمى الترجى أكثر من مرة وكان قريباً من الفوز، ورغم أن النتيجة لم ترض رئيس النادى، فإنه حرص على دعم اللاعبين والجهاز الفنى وهنأهم على الأداء، خاصة أن فريق الترجى التونسى كان بكامل صفوفه، بينما كان الأهلى يعانى من عدد كبير من الغيابات يأتى فى مقدمتهم وليد أزارو وعلى معلول وجونيور أجايى وسعد سمير.

وأكد «بيبو» للاعبين والجهاز الفنى ضرورة الفوز وحصد نقاط لقاء كمبالا الأوغندى، مطالباً إياهم بالتركيز فى الفترة المقبلة من أجل استعادة المستوى وإسعاد جماهير النادى التى تساند الفريق باستمرار فى مبارياته المحلية والأفريقية.

اختبار طبى لسليمان والسولية.. تجهيز بديل أيمن أشرف..

فى سياق آخر، يعيش الجهاز الفنى ورطة حقيقية، قبل مواجهة فريق كمبالا سيتى الأوغندى المقررة منتصف الشهر الجارى، حيث لم تقتصر الخسائر على التعادل أمام الترجى وإهدار نقطتين فقط، بل امتدت إلى غياب أيمن أشرف قلب دفاع الفريق، بجانب غموض موقف عمرو السولية بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية، فى الوقت الذى لن يلحق سعد سمير برحلة أوغندا بسبب الإصابة هو الآخر، ونفس الأمر بالنسبة لرامى ربيعة.

ويخضع عمرو السولية لأشعة، لتحديد موقفه من الإصابة، فى الوقت الذى كشف الجهاز الطبى، أن سعد سمير يحتاج لفترة ما بين 10 أيام إلى أسبوعين للعودة للملعب من جديد.

كما أوضح الجهاز الطبى، أن وليد سليمان يعانى من كدمة بالركبة، بعد فحصه عقب انتهاء مواجهة الترجى، على أن يخضع لاختبار طبى غداً الاثنين. ويبدأ الجهاز الفنى فى تجهيز البدائل لموقعة أوغندا، خاصة فى ظل ضيق الوقت، بسبب رحلة الإمارات ومواجهة فريق أياكس فى مهرجان اعتزال حسام غالى، قائد الفريق، المقررة الجمعة المقبل.

النادى يتقدم بشكوى ضد حكم لقاء الترجى.. «البدرى»: البطولات الأفريقية أصبحت تحسم خارج الملعب

من جانبه، منح حسام البدرى لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية عصر غد الاثنين، فيما يجهز سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، شكوى فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، ضد حكم لقاء الفريق والترجى، الحكم السنغالى مالانج ديديه، بسبب تعنته فى عدم احتساب أخطاء واضحة ضد الأهلى، بجانب إلغاء هدف للفريق الأحمر، ويطلب الأهلى فى شكواه تفسيراً واضحاً لاختيار الحكم لإدارة المباراة، رغم اعتراض الأهلى عليه لعدم توفيقه فى إدارة لقاء نفس الفريقين فى ذهاب ربع نهائى البطولة العام الماضى، ويأتى ذلك فى محاولة من النادى الأهلى للتغلب على الظلم التحكيمى، خاصة فى المباريات المقبلة فى المشوار الأفريقى، حيث أكد حسام البدرى خلال المؤتمر الصحفى بعد المباراة أن البطولات الأفريقية أصبحت تحسم خارج الملعب أيضاً وليس داخله فقط، ولا أرغب فى التفسير أكثر من ذلك، مطالباً لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى باختيار طاقم تحكيم عادل لمباريات الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة. وأوضح المدير الفنى للأهلى أن فريقه أحرز هدفاً صحيحاً عن طريق مروان محسن، وتم إلغاؤه بداعى التسلل، وهذا يثبت وجهة نظره التى حذر منها قبل المباراة، بشأن الحكم الذى قاد المباراة اليوم، مؤكداً أن الصمت على ما حدث تحكيمياً فى مباراة الترجى، أمر سيزيد من ضياع الكثير من حقوق فريقه فى المباريات المقبلة.