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بالفيديو| المصري يعتلي صدارة مجموعته بالكونفدرالية بهدفي جمعة في شباك ويونياو

اليوم PM 10:52
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| المصري يعتلي صدارة مجموعته بالكونفدرالية بهدفي جمعة في شباك ويونياو

المصري

تصدر المصري البورسعيدي ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوزعلى ويونياو الموزمبيقي بهدفين دون رد في افتتاح المجموعة الثانية بكأس الكوندفرالية خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بورسعيد.

وتقدم أحمد جمعة بالهدف الأول للمصري في شباك يونياو دو سونجو في الدقيقة 35 برأسية مميزة.

واستغل جمعة عرضية مميزة من عبداللطيف جريندو من الجانب الأيمن ليسكنها مهاجم المصري في الشباك برأسية متقنة.

وحرم القائم والعارضة المصري من 3 أهداف محققة في شوط المباراة الأول، قبل أن يفك جمعة شفرة الفريق الموزمبيقي بالهدف الأول.

وعاد جمعة ليسجل الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة من جريندو مجددا، لينفر الول بالمرمى ويسكنها في الشباك.

الفوز، رفع رصيد المصري للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن نهضة بركان المغربي والذي تغلب على الهلال بهدف نظيف.

   

   

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