الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

المصري: مجلس الإدارة بريء من أزمة الصحفيين في مباراة دو سونجو

خالد جلال يرفض عمل تقسيمة في المران الأخير قبل مواجهة الإسماعيلي

لاعب ريال مدريد السابق: «مارسيلو» سلاح «زيدان» لإيقاف «صلاح»

«أبطال أفريقيا»: العرب يفشلون فى الفوز.. مازيمبى يُظهر العين الحمراء.. وحوريا وتاونشيب مفاجأة

«صبحى» يدرس تأجيل العودة إلى الأهلي لما بعد المونديال

منذ 28 دقيقة
كتب: علي سمير وأحمد خالد
«صبحى» يدرس تأجيل العودة إلى الأهلي لما بعد المونديال

رمضان صبحي لاعب ستوك

نقلا عن العدد الورقي

جدد النادى الأهلى مفاوضاته مع بعض الطيور المهاجرة من لاعبى الفريق للعودة من جديد لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمة من جدد معهم النادى الأحمر التفاوض رمضان صبحى، لاعب الفريق السابق، وستوك سيتى الإنجليزى، من أجل إقناعه بالعودة إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد هبوط فريقه إلى التشامبيون شيب بشكل رسمى عقب الخسارة أمام فريق كريستال بالاس الإنجليزى.

وفتح الأهلى مع اللاعب المفاوضات لعودته للفريق فى ظل الحاجة الماسة لمجهوداته خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع أداء الفريق ورحيل عبدالله السعيد، فضلاً عن فراغ مركزه فى الفريق فى الوقت الحالى، لا سيما فى ظل سعى إدارة النادى فى استعادة بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا العالم واللعب فى كأس العالم للأندية. ويدرس اللاعب ملف العودة، والأقرب أن يؤجل موقفه لما بعد مونديال روسيا على أمل تلقى عروض أوروبية جديدة.

أخبار متعلقة

بالفيديو| بمشاركة «رمضان».. ستوك يهبط رسميا بعد سقوط قاتل أمام كريستال

بالفيديو| بمشاركة «رمضان».. ستوك يهبط رسميا بعد سقوط قاتل أمام كريستال
الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة» لترميم الفريق

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة» لترميم الفريق

السعيد :"فترتي في الزمالك هي الأفضل.. ولكن مين يقدر يرفض الأهلي"

أكد طارق السعيد ، أنه فترته مع الزمالك كانت الأمتع له من فترته مع الأهلي، مشددًا على أنه لعب مع جيل من أفضل أجيال القلعة البيضاء على الإطلاق.

لقطة اليوم| مستقبل رمضان صبحي بعد هبوط ستوك سيتي

يسيطر الغموض بشكل كبير حتى الآن، على مستقبل محترفنا رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة الثانية"الشامبيونشيب" بشكل رسمي بالأمس من ك

أخبار قد تعجبك

الأهلى يضحى بأربع لاعبين.. وشرط وحيد لبيع «أزارو ومعلول وأجايى»

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلي يسحب العضوية الشرفية من تركي آل الشيخ في حالة واحدة !

رسميا| الجونة يتعاقد مع حسام البدرى

كلوب يتحدث عن تمثيل صلاح أمام تشيلسي.. وسبب توقفه عن التسجيل
غضب عارم ضد «مرتضى».. و«تركى» يعتذر عن الرئاسة الشرفية للزمالك