«صبحى» يدرس تأجيل العودة إلى الأهلي لما بعد المونديال

نقلا عن العدد الورقي

جدد النادى الأهلى مفاوضاته مع بعض الطيور المهاجرة من لاعبى الفريق للعودة من جديد لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمة من جدد معهم النادى الأحمر التفاوض رمضان صبحى، لاعب الفريق السابق، وستوك سيتى الإنجليزى، من أجل إقناعه بالعودة إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد هبوط فريقه إلى التشامبيون شيب بشكل رسمى عقب الخسارة أمام فريق كريستال بالاس الإنجليزى.

وفتح الأهلى مع اللاعب المفاوضات لعودته للفريق فى ظل الحاجة الماسة لمجهوداته خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع أداء الفريق ورحيل عبدالله السعيد، فضلاً عن فراغ مركزه فى الفريق فى الوقت الحالى، لا سيما فى ظل سعى إدارة النادى فى استعادة بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا العالم واللعب فى كأس العالم للأندية. ويدرس اللاعب ملف العودة، والأقرب أن يؤجل موقفه لما بعد مونديال روسيا على أمل تلقى عروض أوروبية جديدة.