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«كاسونجو وأوباما» يقودان هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

اليوم PM 05:35
كتب: محمود فؤاد
«كاسونجو وأوباما» يقودان هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

الزمالك

أعلن خالد جلال المدير الفني ، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدور قبل النهائي، لبطولة كاس مصر، التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء.

وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: معروف يوسف - محمود علاء - محمود حمدي الونش- حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - عبد الله جمعة.

الهجوم: يوسف أوباما - كاسونجو.

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