بالفيديو|«أوباما» يتقدم للزمالك في مرمى الإسماعيلي

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الزمالك
نجح فريق الزمالك في إحراز الهدف الأول، في مرمى الإسماعيلي، خلال المباراة التي تقام بينهما الأن باستاد برج العرب في ربع نهائي كأس مصر.
جاء الهدف في الدقيقة 11 عن طريق يوسف أوباما بعد تمريرة بينية من محمد عنتر، لينفرد «أوباما» ويسدد الكرة على يسار محمد عواد حارس الإسماعيلي.
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