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20 دقيقة| الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بثنائية «أوباما وزيزو»

منذ 41 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
20 دقيقة| الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بثنائية «أوباما وزيزو»

الزمالك"أرشيفية"

مرت 20 دقيقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب، ولا يزال الأبيض متقدمًا بهدفين دون رد.

بدأت المباراة بداية حماسية من الفريقين، حاول كل فريق خلالها فرض سيطرته على مجريات الأمور مبكرًا.

ودخل حسني عبدربة قائد الإسماعيلي في مشادة خفيفة مع طارق حامد في الدقيقة 4 بسبب أحد الكرات المشتركة.

وأهدر يوسف أوباما أول فرص الزمالك الخطيرة في الدقيقة 5، بينما رد الإسماعيلي عن طريق محاولات كالديرون وإبراهيم حسن.

من جديد ولكن هذه المرة ينجح يوسف أوباما في الدقيقة 11 من تسجيل أول أهداف الزمالك بمرمى الإسماعيلي بعدما تلقى تمريرة حريرية اخترقت دفاع الدراويش من محمد عنتر.

في الدقيقة 14 يهدر كاسونجو فرصة تسجيل الهدف الثاني للزمالك بعد رأسية متقنة ارتطمت بالعارضة وعادت للملعب.

ويعود محمود عبدالعزيز"زيزو" لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعد متابعة جيدة أمام المرمى لرأسية كاسونجو.

 

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