الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

معروف يوسف يغادر ملعب برج العرب في سيارة الإسعاف

خالد جلال ينفعل على محمد عنتر

لاعبي مانشستر سيتي يتفوقون على «صلاح» بـ «البريميرليج»

رسميا| الأهلي بطلا لدوري اليد بعد مباراة فاصلة أمام الزمالك

الشوط الأول| الزمالك يضرب الإسماعيلي بثنائية في 20 دقيقة

منذ 19 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
الشوط الأول| الزمالك يضرب الإسماعيلي بثنائية في 20 دقيقة

الإسماعيلي والزمالك

تقدم الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وبدأت المباراة بداية حماسية من الفريقين، حاول كل فريق خلالها فرض سيطرته على مجريات الأمور مبكرًا.

ودخل حسني عبدربة قائد الإسماعيلي في مشادة خفيفة مع طارق حامد في الدقيقة 4 بسبب أحد الكرات المشتركة.

وأهدر يوسف أوباما أول فرص الزمالك الخطيرة في الدقيقة 5، بينما رد الإسماعيلي عن طريق محاولات كالديرون وإبراهيم حسن.

من جديد ولكن هذه المرة ينجح يوسف أوباما في الدقيقة 11 من تسجيل أول أهداف الزمالك بمرمى الإسماعيلي بعدما تلقى تمريرة حريرية اخترقت دفاع الدراويش من محمد عنتر.

في الدقيقة 14 يهدر كاسونجو فرصة تسجيل الهدف الثاني للزمالك بعد رأسية متقنة ارتطمت بالعارضة وعادت للملعب.

ويعود محمود عبدالعزيز لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعد متابعة جيدة أمام المرمى.

يتألق عمر صلاح حارس الزمالك ويمنع تسديدة قوية من بهاء مجدي في الدقيقة 22، في الوقت الذي يحاول فيه الإسماعيلي العودة للقاء مجددًا.

ومن جديد يهدد الإسماعيلي مرمى الزمالك بتسديدة قوية من إبراهيم حسن أمام المرمى يبعدها الدفاع على مرتين.

في الدقيقة 31 يسدد كالديرون باتجاه مرمى الحارس عمر صلاح لكن تمر الكرة بجوار القائم مباشرة لضربة مرمى.

وسيطر الإسماعيلي بشكل كبير  على مجريات الأمور مع الدقائق الأخيرة لنهاية الشوط الأول لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الزمالك، بعدما هدأ اللعب بشكل كبير.

أخبار متعلقة

رسميا| الأهلي بطلا لدوري اليد بعد مباراة فاصلة أمام الزمالك

رسميا| الأهلي بطلا لدوري اليد بعد مباراة فاصلة أمام الزمالك
30 دقيقة| الإسماعيلي يهدد الزمالك بعد التأخر بثنائية

30 دقيقة| الإسماعيلي يهدد الزمالك بعد التأخر بثنائية

20 دقيقة| الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بثنائية «أوباما وزيزو»

مرت 20 دقيقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب، ولا يزال الأبيض متقدمًا بهدفين دون رد.

شاهد.. بث مباشر| مباراة الزمالك والإسماعيلي بالكأس

يقدم موقع الوطن سبورت خدمة لزواره لمتابعة مباراة الزمالك والإسماعيلي، في إطار الدور قبل النهائي، لبطولة كأس مصر خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يقترب من «كالديرون» وحسام حسن برعاية «تركى»

استطلاع رأى

  • كيمي كينجس

    كيمي كينجس

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري الفنلندي
  • هلسنكي

    هلسنكي

  • كوبيون

    كوبيون

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري الفنلندي
  • إنتر توركو

    إنتر توركو

  • السد القطري

    السد القطري

  • -

    :

    -

    06:15 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الأهلي السعودي

    الأهلي السعودي

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 0

    :

    2

    07:00 PM

    كأس مصر
  • الزمالك

    الزمالك

الأكثر قراءة

كلوب يتحدث عن تمثيل صلاح أمام تشيلسي.. وسبب توقفه عن التسجيل

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

«بي إن سبورتس» تعاقب مصر والسعودية وتونس قبل كأس العالم
الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة» لترميم وإنقاذ الفريق