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الزمالك يلتهم الإسماعيلي برباعية ويتأهل لنهائي كأس مصر

منذ 40 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
الزمالك يلتهم الإسماعيلي برباعية ويتأهل لنهائي كأس مصر

الإسماعيلي والزمالك

تأهل فريق نادي  الزمالك للمباراة النهائية لكأس مصر، بعد الفوز برباعية مقابل هدف على حساب الإسماعيلي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب اليوم، في نصف نهائي البطولة.

وسجل رباعية الزمالك كل من يوسف أوباما هدفين، ومحمد عبدالعزيز، وكاسونجو، في الدقائق 11 و20 و60 و63 من زمن المباراة، فيما أحرز محمد صادق هدف الإسماعيلي الوحيد بالدقيقة 76.

واستطاع الزمالك أن يفرض سيطرته على مجريات الأمور، ونجح في قتل اللقاء في الدقائق الأولى من الشوطين، فضلا عن إضاعة لاعبيه لأكثر من هدف محقق وذلك لغياب التركيز عن بعض اللاعبين أمام المرمى رغم تسجيل رباعية.

في الوقت الذي لم يظهر فيه الإسماعيلي بالشكل المطلوب خاصة بعد التأخر في أول 20 دقيقة بهدفين دون رد، واكتفى بهدف وحيد سجله محمد صادق، بينما أهدر كريم بامبو فرصتين محققتين بعد مشاركته في الشوط الثاني، لكن إجمالا لم يهدد الدراويش مرمى الحارس عمر صلاح بالقوة المطلوبة لتحقيق الفوز.

وبذلك يتأهل الزمالك للمباراة النهائية ليلاقي الفائز من مباراة سموحة والأسيوطي التي تجمع الفريقين غدًا في نصف النهائي.

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