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عاجل| خالد جلال مديرا فنيا للزمالك في الموسم المقبل والاعتذار لجروس

منذ 39 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
عاجل| خالد جلال مديرا فنيا للزمالك في الموسم المقبل والاعتذار لجروس

خالد جلال

أعلن الإعلامي مدحت شلبي عن تولي خالد جلال مديرا فنيا للزمالك بشكل رسمي للموسم القادم مع تقديم اعتذار للسويسري كريستيان جروس.

ونجح خالد جلال في التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر بعد اكتساح الإسماعيلي بأربع أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب في نصفالنهائي، كما استطاع أن يقود الفارس الأبيض للخروج من الكبوة التي مر بها سابقا بالفوز على الغريم التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف ثم الانتصار على الانتاج الحربي قبل أن يفوز على الدراويش.

 

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