 لقطة اليوم| 3 سيناريوهات تنتظر خالد جلال في الزمالك.. أحدهم مفاجأة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن توجيه الشكر للسويسري كرستيان جروس والذي كان قريبًا جدًا من تدريب الأبيض، وتجديد الثقة في خالد جلال المدير الفني الحالي واستمراره على رأس القيادة الفنية لمدة موسم جديد، بعد الفوز في نصف نهائي كأس مصر 4-1 على الإسماعيلي والوصول للمباراة النهائية، فضلا عن هزيمة الأهلي بهدفين لهدف في قمة الدوري الممتاز.

"الوطن سبورت" يستعرض أبرز السيناريوهات المتوقعة لخالد جلال مع الزمالك وفقًا للتجارب التي مر بها سابقيه في نفس الظروف بالقلعة البيضاء.

سيناريو مؤمن

أول السيناريوهات التي تنتظر خالد جلال في إدارته الفنية للزمالك على طريقة مؤمن سليمان الذي تولى المسؤولية في ظروف خاصة ونجح في التتويج بكأس مصر لكنه غادر في النهاية بعدما ساءت النتائج تحت قيادته بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا.

ففوز خالد جلال بالمباراة النهائية لكأس مصر يعني بطاقة العبور الأولى في استمراره على رأس القيادة الفنية للزمالك، لكنه لا يعني ضمان استمراره بشكل نهائي.

مساعدًا للأجنبي

السيناريو الثاني الذي ينتظر خالد جلال في الزمالك على طريقة طارق يحيى وغيره من المدربين المصريين الذين عملوا مع الأجانب بالقلعة البيضاء، حيث سيتولى المسؤولية كرجل أول لبعض المباريات ثم يتم بعدها الاستعانة بمدير فني أجنبي وفقًا لمدى نجاحه في تحقيق أطول عدد ممكن من الانتصارات.

ورغم وجود قناعة كبيرة بخالد جلال من رئيس النادي مرتضى منصور إلا أن خسارة الكأس ربما تضعه في منصب الرجل الثاني كمساعدًا للمدير الفني الأجنبي الجديد مبكرًا لكن في حال الفوز سيتم تأجل الأمر قليلا إذا لم يرحل بشكل نهائي.

تحقيق المفاجأة

المفاجأة التي لم يحققها أي مدرب مصري قبل خالد جلال هو النجاح والاستمرار لمدة أطول من موسم مع الزمالك والنجاح في تحقيق نتائج طيبة تنتهي بالفوز ببطولة الدوري، مع الفارس الأبيض، واضعًا حدًا لظاهرة تغيير المدربين التي انتهجها رئيس النادي مرتضى منصور منذ ما يقرب من 3 مواسم.

ويرى حازم إمام نجم الزمالك الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي أن أول خطوات نجاح خالد جلال مع الزمالك هي إبعاد وكلاء اللاعبين عن النادي في موسم الانتقالات الصيفي، وضرورة اختيار الصفقات بنفسه حتى يستطيع اختيار العناصر التي تنفذ فكره وتحقق له ما يريده من الناحية الفنية.

بينما أكد محمد فضل نجم الأهلي الأسبق، أن نجاح خلال جلال في مهمته يتوقف بشكل كبير على مدى تحمله للضغوط خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن مدرب الزمالك الحالي واقعي بشكل كبير وأدرك أسباب النجاح منذ توليه المسؤولية، خاصة في اختيار العناصر التي تشارك في المباريات.