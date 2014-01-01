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سموحة يعيد سيناريو 2014 ويواجه الزمالك في نهائي كأس مصر

منذ 29 دقيقة
كتب: باسم الصبروتي
سموحة يعيد سيناريو 2014 ويواجه الزمالك في نهائي كأس مصر

سموحة

ما اشبة الليلة بالبارحة نجح سموحة في حسم بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس مصر للمرة الثانية في تاريخها ليواجه الزمالك ليكرر سيناريو نسخة البطولة في موسم 2014.

وتأهل سموحة لنهائي كأس مصر إثر تغلبه علي الاسيوطى بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بهدف لكل فريق في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الدور قبل النهائي للمسابقة نفسها.

ويواجه سموحة نظيره الزمالك في الخامس عشر من مايو الجارى ليعيد السيناريو السابق وخسارة لقب كأس مصر بهدف حازم امام ظهير أيمن الزمالك وقت أن كان حمادة صدقي مدير فنيا لسموحة.

 

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