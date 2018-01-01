الفيفا: «صلاح وتريزيجيه وحجازي» رسالة تحذير لمنافسي مصر في كأس العالم

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالمستوي الرائع الذي يظهر عليه ثلاثي منتخب مصر، أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي.

وأكد الاتحاد الدولي أن ثبات مستوي الثلاثي مع أنديتهم، يعتبر بمثابة رسالة تحذير لمنافسي الفراعنة في مونديال روسيا 2018، الذي سينطلق شهر يونيو القادم وبالتحديد يوم 14.

وأبرز موقع "فيفا" تألق تريزيجيه في لقاء فريقه قاسم باشا أمام طرابزون سبور في الدوري التركي، وأحرازه هدفين وصناعة ثلاثة أخرين قائلاً: "هدفين وثلاثة تمريرات حاسمة عادة ما يقوم محمد صلاح لاعب ليفربول بمثل هذه الأشياء، لكن أنظارنا توجهت صوب تركيا حيث اللاعب المصري محمود تريزيجيه الذى شكل ثنائياً رائعاً مع السنغالي مباي دياجني، ليقود قاسم باشا لتحقيق الفوز على طرابزون سبور بخمسة أهداف مقابل هدفين".

وتابع موقع "فيفا" حديثه عن تريزيجيه قائلاً: "مع تألق محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، يمكن القول أن منتخب مصر يمتلك الأسلحة لتحقيق المفاجأة بالصعود لدور الـ 16 بمسابقة كأس العالم في روسيا".

كما أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمستوي المدافع الدولي أحمد حجازي، مع فريقه وست بروميتش وقال: "وست بروميتش ألبيون حال عدم هبوطه لدوري الدرجة الاولى "تشامبيون شيب" عليه أن يدين بالفضل إلى المدافع المصري الذي نجح في إيقاف خطورة هاري كين ليقود فريقه نحو تحقيق الفوز على توتنهام بهدف دون مقابل".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في كأس العالم، ضمن المجموعة الأولي بجانب كلاً من روسيا مستضيف البطولة، والسعودية، وأوروجواي