الأهلى فى الإمارات لتكريم «غالى».. و«البدرى» يرفض رحيل «ميدو» إلى فرنسا

نقلا عن العدد الورقي

تغادر فى الثانية عشرة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى متجهة إلى الإمارات، استعداداً لمواجهة أياكس أمستردام الهولندى فى مهرجان اعتزال حسام غالى يوم الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتتجه البعثة فور وصولها لمطار الشارقة إلى مدينة دبى، للمكوث بها قبل السفر فى اليوم التالى إلى مدينة العين التى تحتضن مهرجان تكريم كابتن النادى الأهلى، ثم تغادر يوم السبت المقبل الإمارات فى طريقها إلى عنتيبى الأوغندية لمواجهة كمبالا بدورى الأبطال، حيث تم الاتفاق على هبوط بعثة الأهلى فى مطار عنتيبى الدولى، ومنه إلى العاصمة كمبالا، حيث تبلغ المسافة بينهما 35 كيلومتراً.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى، ضم أغلب اللاعبين لرحلة الإمارات التى يترأسها خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى، للمشاركة فى مباراة اعتزال غالى، على أن يتم إراحة بعض اللاعبين المقيدين فى القائمة الأفريقية، ومشاركة البعض فى جزء قليل من اللقاء الودى قبل موقعة كمبالا سيتى الأوغندى.

من جانبه، جدد حسام البدرى، رفضه رحيل ميدو جابر، بعد تلقيه اتصالات من أندية فرنسية لضمه بداية الموسم المقبل، حيث أبدى المدير الفنى تمسكه باللاعب لحاجة الفريق لخدماته خلال الفترة المقبلة، فيما حصل جونيور أجايى، على إذن الجهاز الفنى بالسفر إلى نيجيريا خلال الفترة المقبلة، وحدد جونيور أجايى يوم الجمعة المقبل، موعداً للسفر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك قبل استئناف برنامجه التأهيلى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

وخاض الفريق تدريباته أمس الثلاثاء، فيما واصل وليد سليمان، وأحمد فتحى التأهيل بشكل منفرد على هامش المران الجماعى للفريق صباح أمس، وأدى الثنائى تدريبات تأهيلية وبدنية والجرى حول الملعب لتقليل الحمل البدنى لهما، وحصل أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق، على إذن من الجهاز الفنى بالغياب أمس الثلاثاء لارتباطه بأداء الامتحانات.