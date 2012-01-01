لقطة اليوم.. معوض يسير على نهج البدري في استفزاز جمهور الأهلي

في سقطة جديدة للجهاز الفني للنادي الأهلي، خرج علينا سيد معوض المدرب المساعد في القلعة الحمراء ليستفز جمهوره مرة أخرى بتصريحات جدلية بأن عبدالله السعيد ليس له بديل في مصر، وسط هجوم من جانب مشجعي المارد الأحمر على حسام البدري ورفاقه، محملين مسئولية الجهاز الفني للأحمر عدم توافر بديل للاعب كوبيون الفنلندي.

تصريح سيد معوض ليس الأول الذي يخرج من الجهاز الفني للأهلي بشأن عدم توافر بديل عبدالله السعيد في الأهلي، فسبق وأعلن حسام البدري مدرب الأهلي نفس التصريح في بداية العام الحالي في الوقت الذي كان يتواجد السعيد في صفوف الفريق وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على روح المنافسة بين اللاعبين في هذا المركز، في ظل قناعتهم بحجز السعيد لمكانه في تشكيل الفريق حتى ولو في أسوء حالاته.

سير سيد معوض على نهج مدربه في تصريحاتهم بشأن عبدالله السعيد، تعني فشل الجهاز الفني للأهلي في إيجاد بديل للاعب المارد الأحمر السابق هو خطأ من الجهاز الفني وليس بسبب عدم توافر اللاعبين البدلاء، بالإضافة إلى الخطأ الأكبر في بث الروح التشائمية للاعبي الفريق في ظل حديث الجهاز الفني مرارا وتكرارا عن عدم وجود بديل للسعيد.

تعامل الجهاز الفني للأهلي مع أزمة عبدالله السعيد كان فيها كثير من السلبيات، فلا يجب على فريق كبير أن يعتمد على لاعب واحد فقط أيا كان أهميته، فالأهلي ينافس على كل البطولات المحلية والقارية، وحقق العديد من الانتصارات والبطولات في غياب العديد من النجوم، فبدون السعيد انتصر الأحمر على النجم الساحلي بسداسية تاريخية في نصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي كما فاز على مونانا بثلاثية خارج الديار.

كما توج حسام البدري نفسه بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 بعد الفوز على الترجي في عقر داره بالملعب الأوليمبي بسوسة في الوقت الذي كان يتواجد الثلاثي المرعب أبو تريكة ومتعب وبركات على دكة البدلاء، ومن ينسى فوز الأهلي على الزمالك بالناشئين في كأس مصر عام 1985 بعد قرار الراحل صالح سليم بإيقاف 16 لاعبا من الفريق الأساسي بعد تمردهم مع مدرب الأهلي في هذا الوقت الكابتن محمود الجوهري، وشارك الفريق بمجموعة الناشئين وفاز خلالها على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبدلا من الحديث دائما عن معانة الفريق بدون السعيد، على الجهاز الفني أن يعمل على إيجاد حلول للفريق فهذا هو دور الجهاز الفني لأي فريق، رغم سوء الحظ الذي يمر به الأهلي في الفترة الماضية من غياب العديد من اللاعبين للإصابة الأمر الذي أدى خروج الفريق من الكأس وتعادله أمام الترجي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ولكن الاستسلام للأمر الواقع يعني الرحيل عن القلعة الحمراء وإعطاء الفرصة لمدرب يستطيع قيادة المارد الأحمر بدون السعيد.