فرج عامر: سموحة لن يلعب نهائي كأس مصر بنسبة 99 %

شن فرج عامر رئيس نادي سموحة هجما حادا على اتحاد الكرة بعد إعلان عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام إسناد مباراة نهائي كأس مصر إلى طاقم تحكيم مصري.

وقال «عامر» في تصريحات تلفزيونية: "لماذا يرفض اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب للمباراة رغم قبول الأمر من البداية وتقاضي مبلع نظير استقدام الحكام من الخارج ثم العدول عن القرار بعد ذلك والاستقرار على تعيين حكام مصريين".

وشدد رئيس نادي سموحة "بنسبة كبيرة لن نلعب مباراة نهائي الكأس وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارة للرد على القرار بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة ولكن لا ارى سبب واحد لما يفعله مسئولي اتحاد الكرة".

ويلتقي الزمالك أمام سموحة يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها في السابعة مساء باستاد برج العرب.