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مرتضى: الزمالك ليس طرفًا في أزمة انسحاب سموحة

اليوم PM 05:48
كتب: محمود فؤاد
مرتضى: الزمالك ليس طرفًا في أزمة انسحاب سموحة

سموحة والزمالك

أكد رئيس نادي أن الزمالك ليس طرفا في انسحاب نادي سموحة من نهائي كأس مصر المقررة إقامته الثلاثاء المقبل، مشددا على طلبه من المهندس محمد فرج عامر رئيس سموحة بالهدوء.

كما طالب منصور، فرج عامر بإعمال العقل وأن يرسل خطابا رسميا بالانسحاب من الكأس لإيضاح الأمور، منبها إياه بأنه بفعله هذا يقود حملة لإرهاب الحكام، والزمالك لن يسمح بذلك أبدا، حيث إنه اكبر نادٍ فى مصر مع النادي الاهلي.

وشدد مرتضى على أن ما ذكره فرج عامر بأن هناك حكما تحدث معه يعتبر كارثة بكل المقايس.

وأوضح رئيس الزمالك أن رئيس سموحة افتعل مشكلة بدون وجودها فى الأساس، مطالبا إياها مرة أخرى بإخراج الزمالك من أى كلام له.

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