رسميا.. الإسماعيلي وصيف الدوري بعد التعادل أمام المصري

نجح فريق الإسماعيلي، في فرض التعادل الإيجابي على المصري البورسعيدي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب والمؤجلة من مسابقة الدوري العام، ليصبح «الدراويش» رسميا وصيفا للمسابقة ويشارك الموسم المقبل في بطولة دوري بطال إفريقيا.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وسيطر الإسماعيلي ولكن دون خطورة، بينما اعتمد الفريق البورسعيدي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

تقدم الفريق البورسعيدي في البداية عن طريق أحمد شكري من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح قائد الإسماعيلي حسني عبد ربه في إحراز هدف التعادل، في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، من ركلة جزاء سددها وأضاعها ثم ارتدت من الحارس وسددها برأسه مرة أخرى في المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 68 نقطة وحسم المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد المصري إلى 63 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.