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صلاح: انتقالي للزمالك كان سيعطل مسيرتي الاحترافية

منذ 54 دقيقة
كتب: محمد محجوب
صلاح: انتقالي للزمالك كان سيعطل مسيرتي الاحترافية

صلاح

تحدث محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، عن مفاوضات نادي الزمالك له قبل رحلة الاحتراف، ورفض ممدوح عباس رئيس النادي وقتها ضمه في النهاية، بداعي أن مستواه أقل من لاعبي الأبيض.

وقال صلاح في حديث تليفزيوني، إن انتقالي لنادي الزمالك، كان سيعطل ذهابي إلى بازل السويسري، حيث وصلني العرض بعد مفاوضات الزمالك بشهر واحد فقط، ثم توقف النشاط الكروي في مصر".

وتابع:"كان هيبقي بقالي شهر بس مع الزمالك، وكان صعب الجمهور والنادي يوافق علي رحيلي".

جدير بالذكر أن صلاح، يستعد مع فريقه لمواجهه نادي برايتون، في الجولة الـ38 والختامية من الدوري الإنجليزي، والتي ستقام يوم الأحد القادم، على ملعب أنفيلد، كما يواصل استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري الأبطال، المقرر اقامتها يوم 26 من الشهر الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

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