فرج عامر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "مرتضى"

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن تقديمه لبلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس الزمالك على خلفية ما حدث مؤخراً.

وقال عامر عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" :"مجلس ادارة نادي سموحة تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بتهمة التشهير والسب والقذف لمجلس إدارة وأعضاء نادي سموحة ضد رئيس الزمالك وعصام عبد الفتاح وأحمد حسام ميدو وآخرين".

ويرفض عامر اسناد نهائي كأس مصر بين سموحة والزمالك لطاقم حكام مصري، متمسكا بتواجد حكام أجانب، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.