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عرض برتغالي لـ «وليد أزارو»

اليوم PM 06:08
كتب: أحمد خالد
عرض برتغالي لـ «وليد أزارو»

وليد أزارو

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من أحد أندية الدوري البرتغالي من أجل الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وطلب النادي البرتغالي من مسئولي الأهلي تحديد سعر أزارو من أجل التقدم بخطاب رسمي للحصول على خدمات المهاجم المغربي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان الأهلي قد حدد 10 ملايين دولار من أجل الاستغناء عن خدمات أزارو في الصيف المقبل خاصة أن اللاعب تألق في الآونة الأخيرة وبات هداف الدوري المصري.

جدير بالذكر أن وليد أزارو يتواجد حاليًا في المغرب من أجل قضاء إجازة مع أسرته، خاصة أن اللاعب يعاني من مزق في العضلة الخلفية ويغيب عن مباريات الفريق في البطولة الإفريقية.

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