فرج عامر ينفي تراجع سموحة عن الانسحاب من الكأس

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن مازال انسحاب الفريق من كأس مصر قائما وذلك ردا على ما أثير حول تراجع مجلس إدارة النادي السكندري عن قراره بعدم خوض المباراة النهائية في كأس مصر بحكام مصريين.

واضاف «عامر» موقفنا واضح ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم.

وعلق سموحة مشاركته في نهائي كأس مصر بعد تراجع اتحاد الكرة عن قراره السابق بالموافقة علي استقدام حكام اجانب لإدارة مباراة سموحة والزمالك في نهائي كأس مصر.