الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو| اتحاد «كهربا» يتقدم بهدف بالشوط الأول أمام فيصلي «جمعة» في نهائي كأس الملك

فياريال وريال بيتيس وإشبيلية الى يوروباليج رسميا

رد فعل «فرج عامر» بعد مكالمة «سويلم» لإنهاء أزمة الكأس

بالفيديو| كهربا يهدر فرصة هدف محقق أمام المرمى في نهائي كأس خادم الحرمين

فرج عامر ينفي تراجع سموحة عن الانسحاب من الكأس

منذ 21 دقيقة
كتب: باسم الصبروتي
فرج عامر ينفي تراجع سموحة عن الانسحاب من الكأس

فرج عامر

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن مازال انسحاب الفريق من كأس مصر قائما وذلك ردا على ما أثير حول تراجع مجلس إدارة النادي السكندري عن قراره بعدم خوض المباراة النهائية في كأس مصر بحكام مصريين.

واضاف «عامر» موقفنا واضح ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم.

وعلق سموحة مشاركته في نهائي كأس مصر بعد تراجع اتحاد الكرة عن قراره السابق بالموافقة علي استقدام حكام اجانب لإدارة مباراة سموحة والزمالك في نهائي كأس مصر.

أخبار متعلقة

فرج عامر يطالب بإحالة مرتضى منصور إلى لجنة القيم بمجلس الشعب

فرج عامر يطالب بإحالة مرتضى منصور إلى لجنة القيم بمجلس الشعب
فرج عامر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "مرتضى"

فرج عامر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "مرتضى"

فرج عامر : «لن أرد علي سفيه أو سافل أصبح وصمة سوداء في المجتمع المصري»

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "لن ارد علي سفية أوسافل اعتاد ان يتهزء ويضرب في كل مكان

فرج عامر يستعين بتركي آل الشيخ في أزمة نهائي الكأس

استعان محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بقرار اتخذه رئيس الهيئة الوطنية السعودية للرياضة تركي آل الشيخ في أزمته مع اتحاد الكرة بخصوص حكام نهائي كأس مصر

أخبار قد تعجبك

أزمة «سموحة - الزمالك» بنهائى الكأس تشعل الكرة المصرية

استطلاع رأى

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • ساسولو

    ساسولو

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • ستاد رين

    ستاد رين

  • هلسنكي

    هلسنكي

  • 0

    :

    1

    02:00 PM

    كأس فنلندا
  • إنتر توركو

    إنتر توركو

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 3

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري التركي
  • جينشلر بيرليجي

    جينشلر بيرليجي

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

الأكثر قراءة

«الزمالك» يقرر اصدار بيان رسمي ردا على انسحاب سموحة

فرج عامر يطالب بإحالة مرتضى منصور إلى لجنة القيم بمجلس الشعب

اجتماع طارئ فى الجبلاية.. وتهديد «سموحة» بعقوبات قاسية 
تطعيمات خاصة للاعبى الأهلى.. والغيابات تلاحق الفريق قبل «كمبالا»