بعد 102 يوم.. كشف حساب «صلاح محسن» مع الأهلي

بلا شك يعد مهاجم الأهلي الشاب صلاح محسن، والمنتقل إليه حديثاً خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف إنبي هو أحد أفضل المواهب الصاعدة خلال الفترة الحالية بكرة القدم المصرية.

وما قدمه النجم الشاب صاحب الـ19 عاماً رفقة إنبي منذ تصعيده للفريق الأول للنادي البترولي هو خير دليل على ذلك، فخلال مشاركته مع فريقه السابق خلال موسم 2016-2017، شارك معهم في 18 مباراة، بواقع 777 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين، إذ شارك معهم خلال موسم 2017-2018، وقبل انتقاله للأحمر في 19 مباراة في مختلف البطولات أيضاً، بواقع 1.605 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع هدفين.

ومنذ انتقال صاحب الـ19 ربيعاً للفريق الأحمر، وتحديداً في 30 يناير عام 2018 أي منذ 102يوم، فإن اللاعب الشاب لم يقدم حتى الأن أوراق اعتماده بالقلعة الحمراء، كما لم يظهر بمستواه الحقيقي المعهود عنه.

وشارك صلاح محسن هذا الموسم في 9 مباريات في مختلف المسابقات التي شارك فيها بقميص الأحمر، سجل خلالها هدفاً وحيداً فقط بالدوري العام أمام النصر بالجولة الـ25 من الدوري العام، ولم يصنع اي أهداف أخري، وبلغت عدد دقائق مشاركاته مع الأهلي 350 دقيقة، إذ شارك في 6 مباريات بالدوري العام بواقع 285 دقيقة، وفي مباراة وحيدة في الكأس بواقع 57 دقيقة، ومباراتين ببطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع 8 دقائق فقط.