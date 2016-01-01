الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مساعد «مورينيو» يرحل عن مانشستر يونايتد لتدريب أرسنال

رسميا.. توريك جبرين أولى صفقات المصري الصيفية

اتحاد طنجة يتوج بالدوري المغربي لأول مرة في تاريخه

منتخب الشباب يتعادل سلبيا أمام السنغال بتصفيات بطولة أفريقيا

بعد 102 يوم.. كشف حساب «صلاح محسن» مع الأهلي

اليوم PM 09:11
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بعد 102 يوم.. كشف حساب «صلاح محسن» مع الأهلي

صلاح محسن

بلا شك يعد مهاجم الأهلي الشاب صلاح محسن، والمنتقل إليه حديثاً خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف إنبي هو أحد أفضل المواهب الصاعدة خلال الفترة الحالية بكرة القدم المصرية.

وما قدمه النجم الشاب صاحب الـ19 عاماً رفقة إنبي منذ تصعيده للفريق الأول للنادي البترولي هو خير دليل على ذلك، فخلال مشاركته مع فريقه السابق خلال موسم 2016-2017، شارك معهم في 18 مباراة، بواقع 777 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين، إذ شارك معهم خلال موسم 2017-2018، وقبل انتقاله للأحمر في 19 مباراة في مختلف البطولات أيضاً، بواقع 1.605 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع هدفين.

ومنذ انتقال صاحب الـ19 ربيعاً للفريق الأحمر، وتحديداً في 30 يناير عام 2018 أي منذ 102يوم، فإن اللاعب الشاب لم يقدم حتى الأن أوراق اعتماده بالقلعة الحمراء، كما لم يظهر بمستواه الحقيقي المعهود عنه.

وشارك صلاح محسن هذا الموسم في 9 مباريات في مختلف المسابقات التي شارك فيها بقميص الأحمر، سجل خلالها هدفاً وحيداً فقط بالدوري العام أمام النصر بالجولة الـ25 من الدوري العام، ولم يصنع اي أهداف أخري، وبلغت عدد دقائق مشاركاته مع الأهلي 350 دقيقة، إذ شارك في 6 مباريات بالدوري العام بواقع 285 دقيقة، وفي مباراة وحيدة في الكأس بواقع 57 دقيقة، ومباراتين ببطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع 8 دقائق فقط.

أخبار متعلقة

صلاح محسن يخوض تدريبات تأهيلية استعدادا للترجي

صلاح محسن يخوض تدريبات تأهيلية استعدادا للترجي
خاص| جدو: تغيير الطريقة وتوظيف صلاح محسن أبرز أسلحة البدري لهزيمة الترجي

خاص| جدو: تغيير الطريقة وتوظيف صلاح محسن أبرز أسلحة البدري لهزيمة الترجي

«عاشور وصلاح محسن» يعلنان الجاهزية لودية أياكس

أعلن حسام عاشور وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيتهما لودية أياكس بالمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، بالإمارات، استعدادًا

عاشور وصلاح محسن جاهزان لمواجهة كمبالا

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ثنائي الأهلي حسام عاشور وصلاح محسن جاهزان لمواجهة كمبالا الأوغندي، يوم 15 مايو الجاري، في الجولة

أخبار قد تعجبك

أزمة «سموحة - الزمالك» بنهائى الكأس تشعل الكرة المصرية

استطلاع رأى

  • هلسنكي

    هلسنكي

  • 0

    :

    1

    02:00 PM

    كأس فنلندا
  • إنتر توركو

    إنتر توركو

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 3

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري التركي
  • جينشلر بيرليجي

    جينشلر بيرليجي

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 5

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    2

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • ساسولو

    ساسولو

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • ستاد رين

    ستاد رين

الأكثر قراءة

«الزمالك» يقرر اصدار بيان رسمي ردا على انسحاب سموحة

فرج عامر يطالب بإحالة مرتضى منصور إلى لجنة القيم بمجلس الشعب

اجتماع طارئ فى الجبلاية.. وتهديد «سموحة» بعقوبات قاسية 
تطعيمات خاصة للاعبى الأهلى.. والغيابات تلاحق الفريق قبل «كمبالا»