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رئيس سموحة يكشف تفاصيل مكالمة الحكم إبراهيم نور الدين

منذ 17 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
رئيس سموحة يكشف تفاصيل مكالمة الحكم إبراهيم نور الدين

إبراهيم نور الدين

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن كواليس مكالمته الهاتفية مع الحكم إبراهيم نور الدين، قبل خوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك والمقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وأكد "عامر" في تصريحات إذاعةي أن إبراهيم نور الدين تحدث معه هاتفيا، وأخبره بأنه مثل ابنه وتم ترشيحه لإدارة المباراة النهائية لكأس مصر، متمنيا دعمه والموافقة على وجود تحكيم مصري لتلك المباراة.

وأوضح رئيس نادي سموحة، أن  "نور الدين" أكد له أنه بطلب حكام أجانب سيتم حرمانه من إدارة المباراة النهائية، وأن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام هو من طلب منه التحدث مع فرج عامر أملا في إقناعه بالتراجع عن طلب تحكيم أجنبي.

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