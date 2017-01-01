لقطة اليوم| النجاح على طريقة صلاح من المقاولون لـقمة البريميرليج

واصل محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي تحقيق الإنجازات الفردية والجماعية هذا الموسم، والتي اختتمها اليوم الأحد بالحصول على لقب هداف البريميرليج، بعد الوصول مع الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد المقرر له في السادس والعشرين من مايو الجاري، والوصول مع منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل، فضلا عن تتويجه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا عام 2017، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

نجاحات صلاح على الصعيد الفردي والجماعي والأرقام القياسية التي وصل إليها دون شك كان لها أسبابًا أو قل كان لها طريقة خاصة انتهجها الفرعون المصري منذ الرحيل عن المقاولون العرب وحتى التربع على عرش لاعبي البريميرليج، وهي ما نستعرضها في الموضوع التالي وفقًا لما جاء على لسانه في مناسبات مختلفة..

البداية..حدد هدفك

يروي محمد صلاح عن أول ما فكر فيه، وخطر في ذهنه، وما عقد العزم عليه في بداية مشواره الاحترافي بسويسرا من بوابة بازل السويسري فيقول: "منذ الرحيل عن صفوف المقاولون العرب عقدت العزم على ألا أعود سريعًا على غرار لاعبين سابقين لم تستمر تجاربهم بالشكل المأمول، بالطبع أحترمهم كثيرا لكنني قولت لنفسي يجب ألا تعود سريعا".

ويزيد عن العودة لإنجلترا مجددًا من بوابة ليفربول: "قولت لنفسي منذ وصولي إلى إنجلترا أنني سأحقق شيئا جديدا لم يحدث من قبل، وأرى أنني قدمت موسم رائع، ومنذ اليوم الأول وضعت في رأسي أنني سأصبح الأفضل، وهذا ما حققته".

وتابع "كنت مقتنعا من اليوم الأول ومتحمس لتحقيق شيئا غريبا.. عملت على أن أثبت أنني لم أحصل على الفرصة من قبل وسأثبت خطأ وجهة نظرهم".

المهمة لن تكون مفروشة بالورود

بالطبع مخطئ من يعتقد أن الأمور ستكون سهلة من البداية، فهناك ضريبة للنجاح حتمًا ستدفعها، وفي هذا الصدد يقول صلاح: "أصعب ما واجهني في رحلتي الاحترافية في بداية المشوار هو تغير الأجواء في سويسر عن مصر، فماذا سأفعل من الواحدة ظهرا وحتى الثانية عشر مساءًا مثلا، وقت طويل في مصر كنا نقضيه في ملاقاة الأصدقاء والجلسات العائلية أما في أوروبا الوضع مختلف، وكان عليا تحمل ذلك ومحاولة التأقلم عليه".

كيف تحول الأرقام الفردية لنجاحات جماعية

يقول صلاح عن تحقيق الأرقام والإنجازات الفردية: "دون شك الأرقام القياسية والإنجازات تكون في حساباتي بشكل كبير، وتدفعني لتقديم عمل أكثر ووضع هدف محدد أرغب في تحقيقة، وتجعلني دائما أركز على أن أصبح أفضل".

وتابع: "صحيح في بعض الأوقات تضغطني لكن هذا الأمر إيجابي للغاية ويزيدني إصرارا لمزيد من العمل".

اطرد الاحباط

أكثر اللحظات المحبطة التي واجهت صلاح في مسيرته ربما تكون لحظة تسجيل هدف الكونغو في الجولة قبل الأخير بتصفيات كأس العالم روسيا 20018، وفي هذا الشأن يقول صلاح: "بعد هدف تعادل الكونغو، كنت أشجع اللاعبين وأحفزهم، وكنت أخشى أن يشعروا أنني احملهم المسئولية، وفي نفس الوقت كنت أشجع الجمهور وأحاول لفت أنظارهم لمحاولة تشجيع اللاعبين للقتال مجددًا".

وأضاف: "لم أتخيل أننا لن نصل لكأس العالم، وفي النهاية نجحنا في تسجيل هدف الفوز، فلحظة تسجيل هدفي في الكونغو، هي أسعد لحظ في حياتي".

لا تنسى من ساعدك

بالطبع في رحلتك ستحتاج لم يقف بجوارك، لم يحفزك في موقف ما، ويعنفك في آخرك، وفي هذا الصدد يوضح صلاح: "كل سنة لي في الأحتراف، اضافت في تطوري، بداية من بازل، حتي ليفربول"، والطبيعي أن تحاول دوما للحفاظ على ثبات مستواك، كي تظل وسط الأساطير، كما أن وزملائي هم السبب الرئيسي في تطوري مع ليفربول، ولهم كلمة السر في تحقيق كل الأرقام القياسية هذا الموسم".

وبسؤاله عن الدور الأبرز في تطور مستواه منذ بداية رحلته الاحترافية من بازل حتى ليفربول، أجاب صلاح:"أوجه الشكر لسباليتي مدربي السابق في روما ومدرب إنتر ميلان الحالي، استطاع أن يطور من أدائي كثيرا، وأشكر كلوب مدربي الحالي وزملائي".

التطور الدائم

حول بحثه عن تطوير نفسه يقول محمد صلاح: "في كل عام ويوم وكل شهر، أثبت نفسي، أحاول التعرف دائمًا على نقاط ضعفي من أجل التغلب عليها، أحاول أن أكون أفضل كلاعب وكشخص، بإمكانكم الآن، رؤية جسدي، لقد أصبح مختلفًا، وإنهائي للفرص أمام المرمي أصبح مختلفًا أيضًا، وأنا أكثر راحة في الملعب، وأحاول التطور باستمرار".

انهض أكثر .. لا تتوقف

بالطبع الفوز بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والتتويج بلقب الهداف إنجازل كبير لكن صلاح لا يريد التوقف، فيقول: "سأبذل كل الجهد من أجل تكرار ما قدمته الموسم المقبل".

وتابع: "كان حلمي دائماً أن أنجح في الدوري الإنجليزي، وأتمني أن يتحسن أدائي كل عام، وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية مع ليفربول، وجائزة الحذاء الذهبي خاصة بالنسبة لي، ولكن مساعدة الفريق هي الأهم، أنا فخور جداً بذلك".

وحول الرغبة في التتويج بدوري أبطال أوروبا بعد الوصول للمباراة النهائية، قال: "أتمنى تحقيق حلمي منذ الصغر وأتوج بدوري أبطال أوروبا فأنا أعلم أنه حلم كل الجماهير المصرية والعربية وسنسعى لتحقيقه".

وعن كأس العالم مع مصر أوضح: " أن لاعبي المنتخب، سيبذلون قصاري جهدهم لتقديم أداء يليق بأسم مصر، أرى أننا سنقدم كأس عالم مميز، مش مجرد تمثيل مشرف".