فرج عامر : سمعة مصر وراء تراجع سموحة عن الانسحاب من نهائي كأس مصر

أرجع المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة سبب التراجع عن قراره السابق بالانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الزمالك حرصا منه علي سمعة الرياضة المصرية.

وقال عامر : "رغم التراجع عن القرار بالانسحاب، إلا اننا لن نصمت علي من تطاول علي نادى سموحة واعضاءه ومجلس ادارته، والجميع سيرى كيف سنأخذ حقنا".

وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة تراجعه عن قرار الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الزمالك، وقرر خوض اللقاء المقرر له الثلاثاء علي ملعب استاد برج العرب.

وكان سموحة قد علق مشاركته في نهائي كأس مصر أمام الزمالك بسبب تراجع اتحاد الكرة عن قراره السابق بالموافقة علي استقدام حكام اجانب لإدارة مباراة سموحة والزمالك في نهائي كأس مصر.