الأهلى يقترب من «أفشة» بـ15 مليون جنيه ومغريات جديدة.. وتجهيز عاشور نفسياً بعد صدمة «المنتخب»

نقلا عن العدد الورقي

يختتم الفريق الأول بالنادى الأهلى تدريباته فى الثالثة عصر اليوم الاثنين (بتوقيت القاهرة)، فى كمبالا، على ملعب مانديلا الوطنى بمدينة كمبالا الأوغندية، استعداداً لمواجهة كمبالا سيتى المقرر لها غداً ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويطمئن حسام البدرى، المدير الفنى، خلال المران على جميع لاعبيه الـ18 المنضمين للمعسكر، فى ظل الغيابات والإيقافات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، خاصة عمرو السولية، الذى يعانى من شد فى العضلة الأمامية، ويخضع اللاعب لاختبار طبى فى تدريب الفريق اليوم، لحسم موقفه النهائى من اللحاق بمباراة الغد.

«البدرى» يستقر على خطة عبور كمبالا.. الفريق يتدرب على «المدرسة البريطانية ومانديلا الوطنى»..

وخاض الفريق تدريبه أمس، الأحد، على المدرسة البريطانية، حيث جاء التدريب قوياً، بسبب إلغاء تدريب أمس الأول السبت بقرار من الجهاز بسبب طول الرحلة من الإمارات إلى أوغندا، وخوفاً على اللاعبين من الإجهاد، وقام «البدرى» خلال المران بكشف ملامح الخطة والتشكيل التى سيخوض بها مباراة الغد، والتى ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم، والتركيز على الحفاظ على نظافة الشباك، واللعب على الهجمة المرتدة لخطف هدف، واطمأن خلالها «البدرى» على معظم لاعبيه، خاصة المهاجمين.

وحرص «البدرى» على توجيه بعض النصائح للثنائى باكامانى ماهلامبى وصلاح محسن، حيث سيتم الدفع بهما فى مباراة الغد لاستغلال سرعات الثنائى، خاصة باكا الذى يعد من أسرع اللاعبين فى الفريق، كما ركز أحمد أيوب على المدافعين فى فقرة خاصة بأهمية اللعب من لمسة واحدة والابتعاد عن الأخطاء أمام المرمى.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على الاتصال هاتفياً بخالد مرتجى عضو المجلس ورئيس البعثة، للاطمئنان على اللاعبين، قبل مواجهة الغد، فيما حرص بعض أعضاء الجهاز الفنى، على الجلوس مع حسام عاشور لاعب الفريق، من أجل تجهيزه نفسياً للمباراة، ومحاولة إخراجه من الحالة النفسية التى يعانى منها اللاعب بعد قرار استبعاده من قائمة المنتخب الأولية المشاركة بكأس العالم فى روسيا الشهر المقبل.

وتوصل علاء عبدالصادق، عضو لجنة الكرة بالنادى إلى اتفاق نهائى مع إدارة نادى إنبى للحصول على خدمات محمد مجدى «أفشة»، مهاجم فريق نادى إنبى، لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل، ويحصل إنبى على 15 مليون جنيه وإعارة لاعبين لمدة موسم و20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلاً، ومن المقرر أن يقوم عبدالصادق بتحويل الملف إلى محمود الخطيب، رئيس النادى، الذى يوجد فى الإمارات من أجل استكمال رحلته العلاجية بسبب خضوعه لجراحة فى العمود الفقرى، على أن يتم حسم الصفقة والحصول على توقيع اللاعب حال موافقة الخطيب بعد لقاء كمبالا سيتى الأوغندى.

و«الشيخ» يشكو من تجاهل الجهاز الفنى

فى سياق مختلف، سيطرت حالة من الغضب والاستياء على أحمد الشيخ، لاعب الفريق المعار إلى صفوف الاتفاق السعودى، بسبب تجاهل الأهلى مكالماته، وعدم دعوته للمشاركة فى مهرجان اعتزال حسام غالى، على الرغم من انتهاء إعارته منذ نحو شهر، ووجود نقص عددى فى صفوف الفريق أمام أياكس ودياً فى مهرجان اعتزال الكابيتانو رغم النقص العددى، الذى يعانى منه الأهلى بسبب الإصابات.