لقطة اليوم| بالفيديو.. مهاجم الأهلي ينتزع إشادة الخطيب

نجح صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي انتزاع إشادة خاصة من الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال مباراة الأحمر وأياكس الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي يوم الجمعة الماضية.

وكشف عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية أن "بيبو" تابع صلاح محسن عند تسلمه للكرة وطالبه بالتسديد مباشرة في المرمى وهو ما فعله اللاعب.

وتابع: "حديث الخطيب يطمئن بشكل كبير على مستوى اللاعب، وعلى ضرورة توظيفه مهاجمًا صريحًا".

كان الأهلي قد فاز بهدف دون رد مساء الجمعة على أياكس الهولندي سجله صلاح محسن أحد أهم الصفقات التي أبرمها الأحمر في يناير الماضي.