الدقيقة 10| الأهلي يسيطر دون خطورة على مرمى كمبالا

انتهت الدقائق العشرة الأولى بالتعادل السلبي بين كمبالا سيتي الأوغندي والأهلي المصري، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي على دفاعات كمبالا الأوغندي، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السادسة تعرض حسام عاشور لإصابة على مستوى الكتف، بعدما ارتطمت تسديدة قوية من مصطفى كيزا بيده، احتسبها الحكم ركلة حرة تقدم "كيزا" لتسديدها ومرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة العاشرة انطلاقة جيدة من ميدو جابر الذي استقبل تمريرة بينية رائعة من مروان محسن، وفشل ميدو في تخطي لوكواجو حارس كمبالا.

ويلتقي كمبالا والأهلي في ثاني مباريات دور المجموعات، ويملك الأهلي نقطة واحدة من التعادل مع الترجي التونسي في الجولة الأولى، بينما كمبالا لا يملك أي نقطة بعد الخسارة أمام تاونشيب رولرز البوتسواني بهدف دون مقابل.