بالفيديو| وليد سليمان يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام كمبالا

أهدر وليد سليمان لاعب الأهلي، ركلة جزاء، في مواجهته أمام مضيفه كامبالا سيتي الأوغندي، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الفريق الأوغندي، قبل أن يتصدى "لوكواجو" حارس مرمى الفريق لتسديدة "سليمان" ليحرم الفريق الأحمر من هدف التقدم، في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.