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الأهلي يشعل حرب المعلقين على «بي ان سبورت»

«لوكواجو» حارس كمبالا يتألق ويفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول

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الدقيقة 30| التعادل سلبي.. ووليد سليمان يحرم الأهلي من التقدم على كمبالا

منذ 27 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
الدقيقة 30| التعادل سلبي.. ووليد سليمان يحرم الأهلي من التقدم على كمبالا

وليد سليمان

أهدر الأهلي أقرب فرص التهديف بعد مرور 30 دقيقة من مباراته أمام كمبالا سيتي الأوغندي بعدما أضاع وليد سليمان ركلة جزاء، ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول.

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي على دفاعات كمبالا الأوغندي، وسنحت فرصة خطيرة لميدو جابر من انفراد كامل لكنه فشل في تخطي لوكواجو حارس كمبالا.

وانحصرت الكرة في وسط الملعب بعد فرصة ميدو جابر، ولم تصل الكرة لمرمى أي من الفريقين، وحصل الأهلي على عدة ركنيات لم يستثمر أي منها.

وفي الدقيقة 23 نال الأهلي ركلة جزاء بعد تسديدة من وليد سليمان ارتدت من يد أحد مدافعي كمبالا، وتقدم "سليمان" نفسه لتسديدها ولكن تألق "لوكواجو" حارس كمبالا وتصدى للركلة.

ويلتقي كمبالا والأهلي في ثاني مباريات دور المجموعات، ويملك الأهلي نقطة واحدة من التعادل مع الترجي التونسي في الجولة الأولى، بينما كمبالا لا يملك أي نقطة بعد الخسارة أمام تاونشيب رولرز البوتسواني بهدف دون مقابل.

 

 

   

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