بالفيديو| كمبالا سيتي يتقدم بهدف في مرمى الأهلي في الدقيقة 74

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الأهلي وكمبالا
تقدم ديريك نسيبابي لاعب كمبالا سيتي الأوغندي، لفريقه، بالهدف الأول في مرمى الأهلي، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، التي تجمع الفريقين اليوم، الثلاثاء على ملعب الأول.
وسجل الهدف "نسيبابي" في الدقيقة 74، بعد نزوله بديلاً بثلاثة دقائق فقط، من تسديدة على شمال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.
وكان وليد سليمان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 26 من عمر المباراة.
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