مصدر بالأهلي: إقالة حسام البدري عقب مباراة المصري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاه قوي داخل لجنة الكرة ومجلس الإدارة بإقالة حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول، عقب مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي المقررة الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري.

وتلقي الأهلي الخسارة بهدفين نظيفين، أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

ويعاني الأهلي من تراجع كبير في المستوي خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر أمام الزمالك في القمة 116 بهدفين لهدف، ثم ودع كأس مصر بعد الخسارة من فريق الأسيوطي سبورت، وفشل بعدها في الفوز على الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما ببرج العرب، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وسقط في فخ التعادل السلبي.