سموحة يتقدم على الزمالك في شوط أول مثير

انتهى الشوط الأول بتقدم سموحة على الزمالك بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب، بنهائي كأس مصر.

وبدأت المباراة بحماس شديد من الفريقين، نجح سموحة من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 5 عن طريق حسام حسن.

رد الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق محمود عبدالعزيز بضربة رأس رائعة تصدى لها المهدي سليمان وحولها لركنية.

هدأ اللعب بشكل كبير بعد انقضاء الثلث الأول من الشوط الأول من اللقاء، بينما سيطر الأداء الحماسي والالتحامات القوية على لاعبي الفريقين.

وصل الزمالك لمرمى المهدي سليمان في الدقيقة 23 بتسديدة افتقدت للدقة بشكل كبير ومرت بجوار القائم.

رد سموحة بهجمة خطيرة من إنفراد شبه صريح بعدما مرر ناصر ماهر لحمدي زكي أمام المرمى لكن جنش أنقذها في الدقيقة 29.

أهدر كاسونجو إنفراد صريح في الدقيقة 37 يخرج المهدي سليمان ويمسك بالكرة من أمام أقدامه ليحرم الأبيض من تعديل النتيجة.

منح حكم اللقاء محمد فاروق لاعبي الزمالك أكثر من خطأ أمام منطقة الجزاء بسبب تدخلات لاعبي سموحة العنيفة لكن الأبيض فشل في استغلالها.

وكان الزمالك قد وصل للمباراة النهائية بعد عبور عقبة الإسماعيلي 4-1 في نصف النهائي، بينما تخطى سموحة نظيره الأسيوطي بركلات الجزاء في نفس الدوري، ويأمل الأبيض في التتويج باللقب لتعويض جماهيره عن خسارة الدوري، ووداع الكونفدرالية.