الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

إلى الوقت الإضافي.. الزمالك يتعادل مع سموحة إيجابيًا في نهائي كأس مصر

جماهير الزمالك تسب فرج عامر ردا على مشجعي سموحة

بالفيديو| «كاسونجو» يتعادل للزمالك في مرمى سموحة

80دقيقة| الزمالك يضغط على سموحة "المنقوص" لإدراك التعادل

سموحة يتقدم على الزمالك في شوط أول مثير

اليوم PM 07:56
كتب: محمود فؤاد
سموحة يتقدم على الزمالك في شوط أول مثير

الزمالك وسموحة"أرشيفية"

انتهى الشوط الأول بتقدم سموحة على الزمالك بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب، بنهائي كأس مصر.

وبدأت المباراة بحماس شديد من الفريقين، نجح سموحة من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 5 عن طريق حسام حسن.

رد الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق محمود عبدالعزيز بضربة رأس رائعة تصدى لها المهدي سليمان وحولها لركنية.

هدأ اللعب بشكل كبير بعد انقضاء الثلث الأول من الشوط الأول من اللقاء، بينما سيطر الأداء الحماسي والالتحامات القوية على لاعبي الفريقين.

وصل الزمالك لمرمى المهدي سليمان في الدقيقة 23 بتسديدة افتقدت للدقة بشكل كبير ومرت بجوار القائم.

رد سموحة بهجمة خطيرة من إنفراد شبه صريح بعدما مرر ناصر ماهر لحمدي زكي أمام المرمى لكن جنش أنقذها في الدقيقة 29.

أهدر كاسونجو إنفراد صريح في الدقيقة 37 يخرج المهدي سليمان ويمسك بالكرة من أمام أقدامه ليحرم الأبيض من تعديل النتيجة.

منح حكم اللقاء محمد فاروق لاعبي الزمالك أكثر من خطأ أمام منطقة الجزاء بسبب تدخلات لاعبي سموحة العنيفة لكن الأبيض فشل في استغلالها.

وكان الزمالك قد وصل للمباراة النهائية بعد عبور عقبة الإسماعيلي 4-1 في نصف النهائي، بينما تخطى سموحة نظيره الأسيوطي بركلات الجزاء في نفس الدوري، ويأمل الأبيض في التتويج باللقب لتعويض جماهيره عن خسارة الدوري، ووداع الكونفدرالية.

أخبار متعلقة

مشاجرة بين مدرب سموحة والحكم الرابع

مشاجرة بين مدرب سموحة والحكم الرابع
30دقيقة| «جنش» يمنع سموحة من إضافة الثاني في الزمالك

30دقيقة| «جنش» يمنع سموحة من إضافة الثاني في الزمالك

جماهير الزمالك «تسب» لاعبي سموحة

قامت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية بتوجيه السباب إلى لاعبي سموحة خلال المباراة التي تقام بينهما الأن بنهائي كأس مصر.

20 دقيقة| حارس سموحة يمنع الزمالك من إدراك التعادل

مرت 20 دقيقة من مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر، والنتيجة 1-0 للفريق السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب.

أخبار قد تعجبك

كبار العالم يودعون الساحرة المستديرة من بوابة المونديال

استطلاع رأى

  • الترجي

    الترجي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • تاونشيب رولرز

    تاونشيب رولرز

  • كمبالا سيتي

    كمبالا سيتي

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • الأهلي

    الأهلي

  • الدحيل

    الدحيل

  • 4

    :

    1

    05:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • العين

    العين

  • الزمالك

    الزمالك

  • 1

    :

    1

    07:00 PM

    كأس مصر
  • سموحة

    سموحة

  • السعودية

    السعودية

  • 1

    :

    0

    07:30 PM

    مباريات ودية
  • اليونان

    اليونان

الأكثر قراءة

إيقاف حكم السعودية المونديالي مدى الحياة

«كين» يتفوق على «صلاح» في الأكثر تسديدا على المرمى

بعد تخطيه رقمه.. صلاح لرونالدو:" أخبرتك أني سأفعلها"
وعود ومغريات بالجملة تحت أقدام لاعبى الزمالك وسموحة فى نهائى مثير للكأس