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إلى الوقت الإضافي.. الزمالك يتعادل مع سموحة إيجابيًا في نهائي كأس مصر

اليوم PM 09:02
كتب: محمود فؤاد
إلى الوقت الإضافي.. الزمالك يتعادل مع سموحة إيجابيًا في نهائي كأس مصر

سموحة والزمالك

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل الإيجابي1-1 في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بنهائي كأس مصر، ليتم الاحتكام للوقت الإضافي من أجل تحديد الفائز.

وبدأت المباراة بحماس شديد من الفريقين، نجح سموحة من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 5 عن طريق حسام حسن.

رد الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق محمود عبدالعزيز بضربة رأس رائعة تصدى لها المهدي سليمان وحولها لركنية.

هدأ اللعب بشكل كبير بعد انقضاء الثلث الأول من الشوط الأول من اللقاء، بينما سيطر الأداء الحماسي والالتحامات القوية على لاعبي الفريقين.

وصل الزمالك لمرمى المهدي سليمان في الدقيقة 23 بتسديدة افتقدت للدقة بشكل كبير ومرت بجوار القائم.

رد سموحة بهجمة خطيرة من إنفراد شبه صريح بعدما مرر ناصر ماهر لحمدي زكي أمام المرمى لكن جنش أنقذها في الدقيقة 29.

أهدر كاسونجو إنفراد صريح في الدقيقة 37 يخرج المهدي سليمان ويمسك بالكرة من أمام أقدامه ليحرم الأبيض من تعديل النتيجة.

 نشط الزمالك بشكل كبير مع انطلاق الشوط الثاني، فيما تراجع سموحة بشكل كبير للمحافظة على هدف التقدم.

وصل سموحة لمرمى الزمالك عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 58 لكنه سدد بغرابة ضعيفة في يد "جنش" حارس الزمالك.

في الدقيقة 69 أشهر حكم اللقاء محمد فاروق الكارت الأحمر لحسام حسن لاعب سموحة، فيما نشط الزمالك بشكل كبير من أجل إدراك التعادل استغلالا للزيادة العددية، لكنه افتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى.

أدرك كاسونجو هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 85 وسط أجواء مشتعلة من الفريقين ليتم الاحتكام للوقت الإضافي نصف ساعة على شوطين.

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