الشوط الإضافي الأول| تعادل إيجابي بين الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

انتهى الشوط الأول الإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1،بين الزمالك وسموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب.

ولم يسفر الوقت الإضافي عن أي جديد في المباراة باستثناء بعض النشاط من الفريقين، لكن غابت الخطورة بشكل كبير على المرمى.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بنفس النتيجة، ليتم الاحتكام للوقت الإضافي لحسم النتيجة والفائز بالكأس.

يذكر أن حسام حسن تقدم في الدقيقة 4 لسموحة، وتعادل كاسونجو في الدقيقة 85 من زمن المباراة.